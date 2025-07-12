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Видео: сессии IndyCar в Айове отменены из-за мощного шторма

Видео: сессии IndyCar в Айове отменены из-за мощного шторма
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Тренировка очередного этапа американской серии гонок IndyCar на трассе «Айова Спидвей» в Ньютоне, США, отменена из-за мощного шторма, обрушившегося на штат. Под угрозой может находиться и квалификация, запланированная в субботу.

«Из-за плохой погоды все мероприятия на трассе «Айова Спидвей» на сегодня отменены и возобновятся в субботу.
Обновлённое расписание будет опубликовано в ближайшее время», — сообщило руководство серии.

Фото: x.com/smclaughlin93/

Прошлую гонку IndyCar — Honda Indy 200 at Mid-Ohio — выиграл пилот команды Chip Ganassi Racing Скотт Диксон. Для Диксона это была первая победа в сезоне-2025 и 59-я в карьере.

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