Бывший владелец Формулы-1 Экклстоун предположил, из-за чего уволили Хорнера

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун предположил, из-за чего уволили Кристиана Хорнера из команды «Ред Булл».

«После смерти Дитриха Матешица, честно говоря, в «Ред Булл» была небольшая неразбериха. Кристиан был исполнительным директором. Если я исполнительный директор компании, я хочу быть главным. Я хочу делать всё, что считаю правильным, и, если я ошибаюсь, меня могут уволить, могут сказать: «Извините, пока-пока, вы допустили несколько ошибок».

Поэтому, как только Кристиан не может быть в этой позиции и делать то, что считает нужным, для него это непросто. Нельзя управлять всем наполовину. Нужен кто-то, я всегда говорю, кто мог бы включать и выключать свет. Это должен делать один человек.

Я знаю, что ему предлагали стать только руководителем гоночной команды и оставить коммерческую сторону кому-то другому. Его идея заключалась в том, что «я исполнительный директор», — приводит слова Экклстоуна издание Motorsport.