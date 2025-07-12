Экс-пилот «Ягуара» — о Хорнере: компания по производству энергетиков пришла и изменила всё

Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт оценил вклад уволенного из «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

«Конечно, на протяжении многих лет было много успешных людей. И он один из них благодаря тому, что они создали. Кристиан, Хельмут [Марко], Дитрих Матешиц и вся команда были неотъемлемой частью этого путешествия, несмотря на весь успех, которого они добились с Себастьяном [Феттелем], Макс [Ферстаппен] и Марк Уэббер были частью этого, и все другие пилоты, которые были там.

Некоторые из них были позитивными, некоторые — не совсем такими, как хотелось бы, но это было очень впечатляющее партнёрство. Кристиан пришёл в серию, когда здесь был «Ягуар», а затем они всё изменили, потому что, к сожалению, в то время компания находилась в очень сложном положении. Но они изменили ситуацию и затем создали эту команду, не будучи, как мы знаем, автопроизводителем, а просто компанией по производству энергетических напитков, которая имела страсть к этому виду спорта.

А [Дитрих] Матешиц всегда был очень увлечён Формулой-1, и они были сосредоточены на том, чтобы сделать это успешным для бренда, и именно этого им удалось достичь. Кристиан сыграл в этом очень важную роль», — приводит слова Херберта Racingnews365.