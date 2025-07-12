Фото: Леклер посетил Бриллиантовую лигу в Монако и пообщался с Дюплантисом

27-летний монегаск Шарль Леклер, являющийся пилотом Формулы-1 из команды «Феррари», вместе со своей возлюбленной Александрой Сен-Млё посетил 10-й этап мировой легкоатлетической серии «Бриллиантовая лига», который прошёл в Монако.

Пресс-служба соревнований в социальных сетях выложила фотографию Шарля с Александрой, подписав изображение: «Мы видим тебя, Шарль».

Позже Леклер спустился с трибун и встретился с обладателями золотых медалей, в том числе активно беседовал с двукратным олимпийским чемпионом, трёхкратным чемпионом мира в прыжках с шестом шведским атлетом Арманом Дюплантисом, который одержал победу с результатом 6,05 м.

После 12 этапов в сезоне-2025 Формулы-1 Леклер занимает пятое место в личном зачёте — 119 очков.