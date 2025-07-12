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«Не списываем его со счетов». Марко — о шансах Ферстаппена на титул в 2025-м

«Не списываем его со счетов». Марко — о шансах Ферстаппена на титул в 2025-м
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Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о шансах четырёхкратного чемпиона «Королевских гонкок» Макса Ферстаппена на завоевание пятого титула в сезоне 2025 года.

«В Сильверстоуне пятое место досталось Максу, всего через неделю после того, как он досрочно сошёл в Австрии из-за столкновения с Антонелли. Ферстаппену от этого не легче защищать свой титул, но мы далеки от того, чтобы списывать его со счетов», — написал Марко в своей колонке на сайте Speedweek.

После 12 этапов в нынешнем сезоне на счету Ферстаппена 165 очков и третье место в личном зачёте. У лидера Оскара Пиастри («Макларен») — 225. У Ландо Норриса 226 очков.

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