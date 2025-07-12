Норрис: привык к ощущению тревоги каждый гоночный уикенд

Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис, представляющий команду «Макларен», высказался по поводу своих переживаний в гоночные уикенды.

«Я думаю, что так привык к этому ощущению тревоги, что для тебя становится нормой так просыпаться в воскресенье, зная, что сегодня день гонки. Я помню, в первый год или два в Формуле-1 по воскресеньям просыпался и думал: «О боже!»

Ты в каком-то смысле взволнован, нервничаешь… Ты не знаешь, что произойдёт на трассе, потому что каждый раз происходит много новых ситуаций. Всё ещё бывают моменты, когда я, очевидно, испытываю большое беспокойство, больше нервничаю, и тогда, возможно, не чувствую себя так комфортно или уверенно, но теперь я стараюсь превратить такие эпизоды в страсть, чтобы выжать из себя максимум. И тогда волнение превращается в уверенность, особенно когда у вас есть хороший план.

Понимание того, как превратить различные негативные ситуации в позитивные, — это действительно главное», — приводит слова Норриса издание Rolling Stone.