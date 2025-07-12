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Хэмилтон: надеюсь, в болиде 2026-го будет присутствовать часть моей гоночной ДНК

Хэмилтон: надеюсь, в болиде 2026-го будет присутствовать часть моей гоночной ДНК
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40-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон рассказал о работе над настройками болида «Феррари».

«В этом году с этим автомобилем у нас есть много различных инструментов и вариантов настройки машины. Очевидно, что Шарль работает здесь уже долгое время, и он принимал участие в развитии этой машины. Он очень привык к ней. Потому вместе они нашли конфигурацию, с помощью которой машина работает. Я перепробовал все другие направления, которые должны были дать результат, но они просто не работают, просто по каким-то причинам.

Поэтому я использовал настройки Леклера. Но это сложный и неудобный для меня как пилота баланс. Это не то, с чем я хотел бы работать в будущем. Поэтому я работаю с Лоиком и со всеми ребятами на заводе, чтобы убедиться, что в следующем автомобиле, естественно, будет присутствовать часть моей гоночной ДНК. Так что, надеюсь, мы сможем улучшить несколько характеристик, на которые я рассчитываю в следующем сезоне», — приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.

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