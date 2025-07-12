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Чемпион Ф-1 дал совет Расселлу на фоне возможного перехода Ферстаппена в «Мерседес»

Чемпион Ф-1 дал совет Расселлу на фоне возможного перехода Ферстаппена в «Мерседес»
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Чемпион Формулы-1 1992 года Найджел Мэнселл дал совет пилоту «Мерседеса» Джорджу Расселлу на фоне возможного перехода в команду четырёхкратного обладателя титула Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Макс — выдающийся чемпион мира и гонщик, и я надеюсь, что он перейдёт туда, куда хочет, и это сделает его счастливым. Это хороший слух о том, что он может перейти в «Мерседес». Что ж, что я могу сказать Джорджу, Ландо и всем этим гонщикам? Я выступал с четырьмя чемпионами мира. Я присоединился к командам, когда мои напарники были чемпионами — Марио Андретти, Нельсон Пике, Ален Прост и Кеке Росберг.

Когда ты приходишь в команду, в которой уже есть чемпион мира, они не становятся твоими лучшими друзьями, и, если ты начинаешь ехать быстрее них, не жди, что они станут ими. Для них ты пилот №2, и они не любят, когда кто-то едет лучше, потому они и чемпионы. Так что в некотором смысле у меня была самая сложная карьера, потому что я всегда был аутсайдером, но, как я и продемонстрировал на трассе — если ты будешь работать достаточно усердно, ты сможешь победить их и сделать себе имя», — приводит слова Мэнселла издание GPblog.

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