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«Не следует забывать о его результатах за 20 лет». Мэнселл — о Хорнере

«Не следует забывать о его результатах за 20 лет». Мэнселл — о Хорнере
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Чемпион Формулы-1 1992 года Найджел Мэнселл отреагировал на увольнение Кристиана Хорнера из «Ред Булл».

«Я думаю, как и все фанаты гонок, я не знал, что собираются сделать в «Ред Булл», так что да, это стало настоящим шоком и неожиданностью. Я был в боксах «Ред Булл» и разговаривал с Кристианом в прошлые выходные, и не было никаких намёков, никаких проблем или чего-то ещё. На самом деле я шокирован и немного напуган.

Никто на самом деле не в курсе причин, и с моей стороны было бы непрофессионально пытаться высказать своё мнение, но всё, что я могу прокомментировать, это то, что великолепная работа, которую Кристиан Хорнер проделывал в течение 20 лет, является свидетельством его мастерства и преданности спорту. Об этом не следует забывать», — приводит слова Мэнселла издание Racingnews365.

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