Бакстон — о будущем Хорнера: вариант с «Феррари» более притянутый, чем с «Альпин»

Комментатор Формулы-1 и IndyCar Уилл Бакстон высказался о возможном будущем уволенного из «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

«В этом году уже были слухи о том, что им заинтересовалась «Альпин», слухи связывают его также и с «Феррари». Думаю, второй вариант более притянутый, чем первый. Он очень близок с Флавио Бриаторе. Этот вариант кажется мне более логичным», — приводит слов Бакстона издание GPblog.

Хорнер являлся бессменным руководителем австрийской команды на протяжении 20 с половиной лет.

Под руководством Хорнера пилоты команды восемь раз выигрывали титул: четырежды — Себастьян Феттель и столько же раз — Макс Ферстаппен.