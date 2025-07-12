Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бакстон — о будущем Хорнера: вариант с «Феррари» более притянутый, чем с «Альпин»

Бакстон — о будущем Хорнера: вариант с «Феррари» более притянутый, чем с «Альпин»
Комментарии

Комментатор Формулы-1 и IndyCar Уилл Бакстон высказался о возможном будущем уволенного из «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

«В этом году уже были слухи о том, что им заинтересовалась «Альпин», слухи связывают его также и с «Феррари». Думаю, второй вариант более притянутый, чем первый. Он очень близок с Флавио Бриаторе. Этот вариант кажется мне более логичным», — приводит слов Бакстона издание GPblog.

Хорнер являлся бессменным руководителем австрийской команды на протяжении 20 с половиной лет.

Под руководством Хорнера пилоты команды восемь раз выигрывали титул: четырежды — Себастьян Феттель и столько же раз — Макс Ферстаппен.

Материалы по теме
«Не следует забывать о его результатах за 20 лет». Мэнселл — о Хорнере
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android