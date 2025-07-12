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Кравиц: когда империи рушатся — Хорнер знает, как создать их заново

Кравиц: когда империи рушатся — Хорнер знает, как создать их заново
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Комментатор и аналитик Sky Sports Тед Кравиц объяснил, как увольнение Кристиана Хорнера из команды Формулы-1 «Ред Булл» может ударить по австрийцам.

«Чего у «Ред Булл» не будет, если дела пойдут не очень хорошо, так это человека с таким гоночным опытом, который есть у Кристиана Хорнера. Помните годы с «Рено», когда они не выигрывали, потому что двигатель был недостаточно хорош? Хорнер давил на «Рено», докучал Сирилю Абитебулю, который также оказывал давление на «Рено», и затем они снова начали выигрывать.

Когда империи рушатся, Хорнер знает, как создать их заново, и именно этого «Ред Булл» будет не хватать», — приводит слова Кравица издание Sky Sports.

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