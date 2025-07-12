Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Экипаж Каримова из «КАМАЗ-мастер» выиграл первый этап «Шёлкового пути», Николаев — 2-й

В субботу, 12 июля, прошёл первый этап ралли-марафона «Шёлковый путь». Заезды проходили на суперспециальном участке «Иркутск – Иркутск», расположенном на Чертугеевском полуострове. Лучшим в зачёте грузовиков стал экипаж №304 команды «КАМАЗ-мастер» с Богданом Каримовым. Второй результат у другого экипажа «КАМАЗ-мастер» — с руководителем коллектива Эдуардом Николаевым. Третьим закончил участок Сергей Вязович на «МАЗ-СПОРТавто».

Ралли-марафон «Шёлковый путь». Результаты первого этапа

Зачёт грузовиков.

1. Богдан Каримов («КАМАЗ-мастер») — 5:43.

2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +4.0.

3. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +7.0.

4. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +7.0.

5. Алмаз Ахмедов («КАМАЗ-мастер») +9.0.

В абсолютном зачёте внедорожников лидирует экипаж Андрея Рудского из «НГ-Энерго» — 5:52.

Среди мотовездеходов Т3 первую строчку занимает Анастасия Нифонтова из (G-Drive Racing) — 6:03. Экипаж Романа Русинова (G-Drive Racing) пятый, уступая Нифонтовой 14 с.

Зачёт мотогонщиков.

1. Илья Щеглов («Док 32») — 6:27 — лидер в зачёте моторалли-класс 450.

2. Алексей Зверев («РМ Спорт») — 6:39 — лидер в зачёте моторалли-мотоциклы.

3. Екатерина Жаданова («ДРЦ Рейсинг тим») — 7:06 — лидер в зачёте G-Moto Challenge.