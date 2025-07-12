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Чемпион Ф-1 — о будущем «Ред Булл» после увольнения Хорнера: следите за новостями

Чемпион Ф-1 — о будущем «Ред Булл» после увольнения Хорнера: следите за новостями
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Чемпион Формулы-1 1992 года Найджел Мэнселл высказался о будущем команды «Ред Булл» после увольнения Кристиана Хорнера с должности руководителя гоночного коллектива и исполнительного директора.

«Независимо от причин увольнения, в середине сезона это точно не пойдёт на пользу команде. Команде будет его не хватать, наступит переходный период. «Ред Булл» будет непросто оставаться таким конкурентоспособным. Всё, что я скажу, это то, что автоспорт и так достаточно сложен — без возникновения таких проблем. Для любой команды это будет огромным вызовом. Следите за новостями, что бы ни случилось, это будет интересно, не так ли?» — приводит слова Мэнселла издание Racingnews365.

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