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MotoGP — Гран-при Германии — спринт — результаты

Марк Маркес выиграл дождевой спринт MotoGP после ошибки на первом круге, Бедзекки — 2-й
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В субботу, 12 июля, в Хоэнштайн-Эрнсттале завершился дождевой спринт 11-го этапа сезона-2025 MotoGP Гран-при Германии. Победу завоевал шестикратный чемпион серии Марк Маркес («Дукати»). Второе время показал итальянец Марко Бедзекки («Априлья»). Третий — француз Фабио Куартараро на «Ямахе».

На старте гонки Маркес ошибся и потерял лидерство, выехав широко. После он совершил прорыв, обогнав Бедзекки на предпоследнем круге.

MotoGP 2025. Этап 11, Хоэнштайн-Эрнстталь, Германия
Гран-при Германии. Спринт
12 июля 2025, суббота. 16:10 МСК
Окончено
1
Марк Маркес
Ducati
22:25.747
2
Марко Бедзекки
Aprilia
+0.938
3
Фабио Куартараро
Yamaha
+4.361

MotoGP. Гран-при Германии. Спринт

1. Марк Маркес («Дукати») — 15 кругов
2. Марко Бедзекки («Априлья») +0.938
3. Фабио Куартараро («Ямаха») +4.361
4. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +4.683
5. Джек Миллер («Ямаха») +9.405
6. Брэд Биндер («КТМ») +11.720
7. Жоанн Зарко («Хонда») +12.090
8. Алекс Маркес («Дукати») +12.347
9. Педро Акоста («КТМ») +17.236
10. Фермин Альдегер («Дукати») +18.728

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