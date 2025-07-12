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Марк Маркес выиграл дождевой спринт MotoGP после ошибки на первом круге, Бедзекки — 2-й

В субботу, 12 июля, в Хоэнштайн-Эрнсттале завершился дождевой спринт 11-го этапа сезона-2025 MotoGP Гран-при Германии. Победу завоевал шестикратный чемпион серии Марк Маркес («Дукати»). Второе время показал итальянец Марко Бедзекки («Априлья»). Третий — француз Фабио Куартараро на «Ямахе».

На старте гонки Маркес ошибся и потерял лидерство, выехав широко. После он совершил прорыв, обогнав Бедзекки на предпоследнем круге.

MotoGP. Гран-при Германии. Спринт

1. Марк Маркес («Дукати») — 15 кругов

2. Марко Бедзекки («Априлья») +0.938

3. Фабио Куартараро («Ямаха») +4.361

4. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +4.683

5. Джек Миллер («Ямаха») +9.405

6. Брэд Биндер («КТМ») +11.720

7. Жоанн Зарко («Хонда») +12.090

8. Алекс Маркес («Дукати») +12.347

9. Педро Акоста («КТМ») +17.236

10. Фермин Альдегер («Дукати») +18.728