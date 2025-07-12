Пилоты «Мерседеса» ответили, с кем бы они хотели сыграть в паре на Уимблдоне

Пилоты «Мерседеса» Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли рассказали, с кем из пилотов пелотона Формулы-1 они бы сыграли в парном разряде на Уимблдоне.

«Охххх… Карлос Сайнс», — заявил Джордж Расселл в интервью пресс-службе команды.

«Я бы определённо играл с Янником Синнером, если бы мог. Из пелотона? Я думаю… Так, это теннис.Если бы речь шла о паделе, я бы определённо выбрал Джорджа Расселла. Ну или Фернандо Алонсо. Теннис — это интересно. Я бы поверил в Джорджа», — ответил, в свою очередь, Антонелли.

Напомним, в финале Уимблдона встретятся первая и вторая ракетки мира — итальянец Янник Синнер и представитель Испании Карлос Алькарас.