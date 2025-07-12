Ральф Шумахер: «Ред Булл» потребуется как минимум три года на перестройку

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер высказался о ситуации с возможным уходом Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Макс любит команду, потому что знает: всего, чего он добился, он добился именно здесь. И эту возможность ему предоставил бывший владелец «Ред Булл» Дитрих Матешиц. Макс хотел бы остаться. Но если посмотреть на команду сейчас: в последнее время ушло много хороших людей, а спортивные результаты очень плохие.

Поэтому, чтобы это изменить, думаю, потребуется как минимум три года. И я не уверен, что Макс будет таким терпеливым. Так что, если хотите знать моё мнение, думаю, сам Макс хотел бы остаться, но его уход отчасти обусловлен решениями руководства», — приводит слова Ральфа Шумахера Formule1.