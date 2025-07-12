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Стало известно, что отец Ферстаппена сказал Хорнеру перед увольнением

Стало известно, что отец Ферстаппена сказал Хорнеру перед увольнением
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Стало известно, что Йос Ферстаппен, являющийся отцом четырёхкратного чемпиона Формулы-1 и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, сказал экс-руководителю «Ред Булл» Кристиану Хорнеру во время их словесной перепалки на Гран-при Великобритании. Об этом сообщает издание Bild.

«Я буду оказывать на тебя давление, Кристиан», — сказал Йос Ферстаппен Хорнеру.

Напомним, ранее стало известно, что между бывшим руководителем команды «Ред Булл» Кристианом Хорнером и отцом ведущего пилота команды Макса Ферстаппена Йосом Ферстаппеном вновь возникли разногласия после Гран-при Великобритании.

9 июля было объявлено, что Хорнер покинул пост главы «Ред Булл». На смену ему теперь назначен Лоран Мекис.

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