Митч Эванс выиграл первую гонку Формулы-Е в Берлине

В субботу, 12 июля, в Берлине прошла первая гонка очередного этапа Формулы-Е в сезоне 2025 года — Гран-при Берлина. Победу одержал новозеландский гонщик команды «Ягуар» Митч Эванс. Вторым к финишу пришёл немецкий пилот «Порше» Паскаль Верляйн, третьим финишировал итальянец Эдоардо Мортара из «Махиндры».
Формула-Е. 13-й этап. Берлин. Первая гонка
1. Митч Эванс (Jaguar TCS Racing) — 49:54.398
2. Паскаль Верляйн (TAG Heuer Porsche) +0.469
3. Эдоардо Мортара (Mahindra Racing) +10.010
4. Тейлор Барнард (NEOM McLaren) +10.199
5. Ник Кэссиди (Jaguar TCS Racing) +10.319
6. Максимилиан Гюнтер (DS Penske) +11.199
7. Себастьен Буэми (Envision Racing) +12.611
8. Нико Мюллер (Andretti Formula E) +13.357
9. Дэниел Тиктум (Cupra Kiro) +13.771
10. Антониу Феликс да Кошта (TAG Heuer Porsche) +14.521
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