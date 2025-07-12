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Митч Эванс выиграл первую гонку Формулы-Е в Берлине

Митч Эванс выиграл первую гонку Формулы-Е в Берлине
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В субботу, 12 июля, в Берлине прошла первая гонка очередного этапа Формулы-Е в сезоне 2025 года — Гран-при Берлина. Победу одержал новозеландский гонщик команды «Ягуар» Митч Эванс. Вторым к финишу пришёл немецкий пилот «Порше» Паскаль Верляйн, третьим финишировал итальянец Эдоардо Мортара из «Махиндры».

Формула-Е 2025. Этап 13, Берлин, Германия
Берлин. Гран-при. Гонка
12 июля 2025, суббота. 17:05 МСК
Окончено
1
Митч Эванс
Jaguar TCS Racing
49:54.398
2
Паскаль Верляйн
TAG Heuer Porsche
+0.469
3
Эдоардо Мортара
Mahindra Racing
+10.010

Формула-Е. 13-й этап. Берлин. Первая гонка

1. Митч Эванс (Jaguar TCS Racing) — 49:54.398
2. Паскаль Верляйн (TAG Heuer Porsche) +0.469
3. Эдоардо Мортара (Mahindra Racing) +10.010
4. Тейлор Барнард (NEOM McLaren) +10.199
5. Ник Кэссиди (Jaguar TCS Racing) +10.319
6. Максимилиан Гюнтер (DS Penske) +11.199
7. Себастьен Буэми (Envision Racing) +12.611
8. Нико Мюллер (Andretti Formula E) +13.357
9. Дэниел Тиктум (Cupra Kiro) +13.771
10. Антониу Феликс да Кошта (TAG Heuer Porsche) +14.521

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