«Мини-отпуск». Келли Пике раскрыла, зачем Ферстаппен прилетел на Сардинию

Келли Пике, подруга четырёхкратного чемпиона Формулы-1, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, опубликовала новый пост на своей странице в социальных сетях, рассказав о визите вместе с нидерландским гонщиком на Сардинию.

«Мини-отпуск», — подписала фотографию Келли Пике.

Фото: Соцсети Келли Пике

Ранее сообщалось, что руководитель «Мерседеса» Тото Вольф также прибыл в Италию — его частный самолёт приземлился в аэропорту Сардинии. По слухам, Вольф и Ферстаппен могли провести закрытые переговоры о переходе Макса в немецкую команду.

Напомним, ранее в прессе появились слухи о возможном переходе Макса Ферстаппена в «Мерседес» в следующем сезоне. Ожидается, что Ферстаппен примет окончательное решение до конца лета.