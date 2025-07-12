Брандл извинился, что не узнал известного актёра на стартовой решётке ГП Великобритании

Бывший гонщик Формулы-1, ныне комментатор и репортёр Sky Sports Мартин Брандл извинился за то, что не узнал известного актёра Аарона Тейлора-Джонсона на стартовой решётке Гран-при Великобритании. На то, что Брандл проигнорировал присутствие актёра обратили внимание фанаты в соцсетях.

«Прогулка по стартовой решётке был увлекательной. Прошу прощения у всех известных и успешных людей, мимо которых я пробежал и не смог пообщаться. Боюсь, что мои возможности ходить, говорить, думать, слушать и одновременно всматриваться в лица сотен людей, чтобы понять, кто они, ограничены.

За время моей предыдущей работы у меня было несколько ударов по голове, поэтому мне нужен новый поиск Google и вживленные чипы искусственного интеллекта, поскольку мой мозг до сих пор работает на дискетах»», — написал Мартин Брандл в своих социальных сетях.