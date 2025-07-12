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Д'Амброзио ответил, развивает ли «Феррари» машину с учётом предпочтений одного пилота

Д'Амброзио ответил, развивает ли «Феррари» машину с учётом предпочтений одного пилота
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Заместитель руководителя «Феррари» Фредерика Вассера Жером Д'Амброзио высказался о слухах о том, что итальянская команда развивает машину с учётом предпочтений одного из пилотов.

«Стоит с осторожностью относиться к заявлениям о том, что болид построен под одного из пилотов. Машину всегда создают под максимальный потенциал, максимальный прижим. Тот Факт, что Лоик Серра несколько лет работал с Льюисом в «Мерседесе», разумеется, упрощает коммуникацию, однако у Лоика отличные отношения с Шарлем.

Пару раз за сезон мы собираемся с обоими пилотами, все обсуждаем, поднимаем все вопросы и пытаемся понять, какие у них требования. Мы стараемся развить показатели болида в разных областях. Вот на чём мы полностью сосредоточены. На результате, выступлениях на трассе, положении относительно соперников. Нужно сосредотачиваться на процессе», — приводит слова Д'Амброзио AutoRacer.

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