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В «Ред Булл» могут разрешить Ферстаппену добавить своё имя в название команды — Formula.it

Австрийский концерн «Ред Булл» может разрешить четырёхкратному и действующему чемпиону мира Максу Ферстаппену стать титульным спонсором одной из своих двух команд. Об этом сообщает издание Formula.it.

Как информирует источник, это вызвано желанием австрийского концерна сохранить Ферстаппена в команде на фоне усиливающихся слухов о переговорах нидерландского гонщика с «Мерседесом».

Напомним, ранее в прессе появились слухи о возможном переходе Макса Ферстаппена в «Мерседес» в следующем сезоне. Ожидается, что Ферстаппен примет окончательное решение до конца лета.

В настоящий момент Ферстаппен занимает третье место в общем зачёте пилотов. После 12 Гран-при в активе нидерландца 165 очков. Лидирует в чемпионате австралийский гонщик Оскар Пиастри, представляющий команду «Макларен» (234 балла).