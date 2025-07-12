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Бортолето рассказал о совместных играх с Максом Ферстаппеном

Бортолето рассказал о совместных играх с Максом Ферстаппеном
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Бразильский гонщик «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето рассказал о совместной игре в гоночные симуляторы с четырёхкратным и действующим чемпионом мира Максом Ферстаппеном из «Ред Булл».

«Я начал много играть с Максом в видеоигры, а затем и в симулятор, когда выступал в Формуле-3. В самом начале сезона Формулы-1 и в январе-феврале мы начали тренироваться.

У нас отличная компания друзей, с которыми мы все вместе играем в игры и работаем в симуляторе — его команда, Team Redline, послом которой я являюсь. Там отличные ребята, и так всё и началось. С тех пор мы много времени проводим вместе, играя в игры, и это очень здорово», — приводит слова Бортолето GPBlog.

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