Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко оценил дебют Линдблада в тренировке Формулы-1

Марко оценил дебют Линдблада в тренировке Формулы-1
Комментарии

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал выступление 17-летнего юниора австрийского коллектива Арвида Линдблада в первой практике Гран-при Великобритании.

«Пилот Формулы-2 Арвид Линдблад впервые выступил за «Ред Булл» во время свободных заездов в Сильверстоуне, и, по нашему мнению, юноша выступил превосходно – у него была хорошая скорость, его заявления были взвешенными, а механики очень довольны его выступлением.

Линдблад вернулся за руль через неделю после Гран-при Великобритании, проехал более 100 кругов, показав отличную физическую форму и конкурентоспособные времена на круге», — приводит слова Хельмута Марко GPBlog.

Арвид заменил Юки Цуноду в первой практике Гран-при Великобритании и показал 14-й результат — 1:27.958.

Материалы по теме
«Человек будущего». Марко — о выступлении юниора Линдблада в практике Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android