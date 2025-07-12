Марко оценил дебют Линдблада в тренировке Формулы-1

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал выступление 17-летнего юниора австрийского коллектива Арвида Линдблада в первой практике Гран-при Великобритании.

«Пилот Формулы-2 Арвид Линдблад впервые выступил за «Ред Булл» во время свободных заездов в Сильверстоуне, и, по нашему мнению, юноша выступил превосходно – у него была хорошая скорость, его заявления были взвешенными, а механики очень довольны его выступлением.

Линдблад вернулся за руль через неделю после Гран-при Великобритании, проехал более 100 кругов, показав отличную физическую форму и конкурентоспособные времена на круге», — приводит слова Хельмута Марко GPBlog.

Арвид заменил Юки Цуноду в первой практике Гран-при Великобритании и показал 14-й результат — 1:27.958.