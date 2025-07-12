«Вопрос не «если», а «когда». Эксперт — о конфликтах в «Макларене»

Бывший гонщик младших формул Билли Монгер высказался о противостоянии пилотов «Макларена» Оскара Пиастри и Ландо Норриса.

«Они борются за чемпионат. В Кубке конструкторов они далеко впереди. Победы в гонках драгоценны, когда борешься за чемпионство.

Оскар потерял семь очков. Вы видели, как это ему навредило. Ситуация будет ухудшаться до конца сезона. Штрафы и очки станут ещё критичнее по мере приближения к последним гонкам. Что до проблем между Пиастри и Норрисом, то вопрос в том, «когда», а не в том, «если», — приводит слова Билли Монгера GPBlog.

Напомним, на Гран-при Великобритании Пиастри получил штраф в десять секунд, который позволил Норрису одержать победу.