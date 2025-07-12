Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Вопрос не «если», а «когда». Эксперт — о конфликтах в «Макларене»

«Вопрос не «если», а «когда». Эксперт — о конфликтах в «Макларене»
Комментарии

Бывший гонщик младших формул Билли Монгер высказался о противостоянии пилотов «Макларена» Оскара Пиастри и Ландо Норриса.

«Они борются за чемпионат. В Кубке конструкторов они далеко впереди. Победы в гонках драгоценны, когда борешься за чемпионство.

Оскар потерял семь очков. Вы видели, как это ему навредило. Ситуация будет ухудшаться до конца сезона. Штрафы и очки станут ещё критичнее по мере приближения к последним гонкам. Что до проблем между Пиастри и Норрисом, то вопрос в том, «когда», а не в том, «если», — приводит слова Билли Монгера GPBlog.

Напомним, на Гран-при Великобритании Пиастри получил штраф в десять секунд, который позволил Норрису одержать победу.

Материалы по теме
Драчливая гонка Ф-1: два «Макларена» чуть не столкнулись, Ферстаппена вынесли на старте
Драчливая гонка Ф-1: два «Макларена» чуть не столкнулись, Ферстаппена вынесли на старте
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android