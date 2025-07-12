Комментатор Формулы-1: думаю, Хорнер возьмёт паузу

Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт высказался о будущем экс-руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

«Могут быть и другие претенденты — нет гарантий, что Кристиан сумеет купить долю в «Альпин». Кроме того, откуда брать деньги? Конечно, он очень богатый человек, не думаю, что у него есть средства, которыми располагает Тото Вольфф.

«Феррари»? Думаю, слишком рано прыгать из огня в ещё большее пламя в Маранелло. Думаю, Хорнер возьмёт паузу. Нет никаких причин спешить, но могу представить, что в не очень далёком будущем мы будем стоять рядом с базой одной из команд и рассказывать о возвращении Хорнера в Формулу-1», — приводит слова Крофта Sky Sports.