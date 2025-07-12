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В «Кадиллаке» прояснили позицию по приглашению Риккардо

В «Кадиллаке» прояснили позицию по приглашению Риккардо
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Руководитель программы «Кадиллака» в Формуле-1 Грэм Лоудон высказался об австралийском гонщике Даниэле Риккардо.

«Я думаю, он публично заявил, что его не интересует Формула-1. Это не моя работа. Если мне нужно кого-то убедить, значит, это не тот человек. Пилота Формулы-1 никогда не нужно уговаривать сесть в машину, и каждый может принять собственное решение, но я бы определённо не хотел кого-то уговаривать», — приводит слова Лоудона RacingNews365.

Напомним, Риккардо не завершил прошлый сезон и был уволен досрочно, его в составе команды «Рейсинг Буллз» заменил Лиам Лоусон.

Главными претендентами на место в «Кадиллаке» считаются Валттери Боттас и Серхио Перес.

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