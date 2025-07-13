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Ральф Шумахер оценил выступление Хюлькенберга в Великобритании

Ральф Шумахер оценил выступление Хюлькенберга в Великобритании
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер высказался о выступлении пилота «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберга на Гран-при Великобритании, где он завоевал первый подиум в карьере.

«Мы стали свидетелями поистине исторических событий. Нико Хюлькенюерг сделал что-то невероятное в Сильверстоуне. После стольких лет попыток он наконец-то попал в призовую тройку, да и ещё с 19-го места на стартовой решётке. Наконец, Хюлькенберг оказался в правильном месте в нужное время. Потрясающий результат», — приводит слова Шумахера Sky Sport Germany.

Напомним, ранее Хюлькенберг впервые в карьере поднялся на подиум, финишировав третьим на Гран-при Великобритании.

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