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Альберс: Марко мог организовать увольнение Хорнера

Альберс: Марко мог организовать увольнение Хорнера
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Кристиан Альберс высказался об увольнении Кристиана Хорнера из «Ред Булл».

«Доктор Марко мог организовать что-то такое. Он был доверенным лицом Дитриха Матешица. Но Кристиан Хорнер добивался успехов, они оба здорово работали. Однако я считаю, что срок годности доктора Марко подходит к концу. Что мне нравится в Ферстаппенах, так это лояльность. Они поддерживают каждого, кто им помог.

Но некоторые заявления Марко не соответствуют действительности и сегодняшним реалиям. Я задаюсь вопросом, а на своём ли он месте? Может, теперь стоит радикально сменить курс и дать дорогу новому поколению», — приводит слова Альберса RacingNews365.

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