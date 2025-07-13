Альберс: Марко мог организовать увольнение Хорнера

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Кристиан Альберс высказался об увольнении Кристиана Хорнера из «Ред Булл».

«Доктор Марко мог организовать что-то такое. Он был доверенным лицом Дитриха Матешица. Но Кристиан Хорнер добивался успехов, они оба здорово работали. Однако я считаю, что срок годности доктора Марко подходит к концу. Что мне нравится в Ферстаппенах, так это лояльность. Они поддерживают каждого, кто им помог.

Но некоторые заявления Марко не соответствуют действительности и сегодняшним реалиям. Я задаюсь вопросом, а на своём ли он месте? Может, теперь стоит радикально сменить курс и дать дорогу новому поколению», — приводит слова Альберса RacingNews365.