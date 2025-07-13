Йос Ферстаппен: для моего душевного состояния хорошо, что меня не было на гонке в Бахрейне

Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, являющийся отцом четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл», высказался о проблемах коллектива с темпом в сезоне 2025 года.

«Даже Рэймонд (менеджер Макса Ферстаппена. — Прим. «Чемпионата») разозлился в Бахрейне из-за темпа болида. Может быть, это и хорошо, что меня не было на таких гонках. В том числе и для моего собственного душевного состояния…

Конечно, в некоторых ситуациях ты смотришь на вещи немного по-другому два дня спустя. Но спорт — это тоже эмоции. И я всегда хочу для Макса самого лучшего. Если у него что-то не получается, он должен посмотреть на команду, чтобы понять, почему у него не получается. И тогда в какой-то момент он примет решение, хочет ли он продолжить карьеру в «Ред Булл» после этого года», — приводит слова Ферстаппена-старшего издание De Telegraaf.