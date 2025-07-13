«Обладает важными качествами». Бергер — о назначении Мекиса в «Ред Булл»

65-летний бывший австрийский гонщик Формулы-1 Герхард Бергер высказался о назначении Лорана Мекиса руководителем команды «Ред Булл».

«Я уже имел дело с Лораном раньше. Мы с ним работали в «Феррари», затем пересекался с ним в «Торо Россо» и даже в ФИА. Он приятный парень, обладающий важными качествами, когда дело доходит до руководства людьми.

У него хороший стиль, и он очень хорошо знает Формулу-1, поскольку имеет опыт работы на различных должностях. Обладает ли он также «инстинктом убийцы», необходимым в такой большой команде, когда ты находишься на вершине? Это ещё предстоит выяснить. Но я думаю, что Мекис — хороший выбор для «Ред Булл», — приводит слова Бергера издание Kronen Zeitung.