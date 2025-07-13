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Бен Сулайем: 12-я команда в Ф-1 из Китая? Скажу от имени FOM, что они согласятся с этим

Бен Сулайем: 12-я команда в Ф-1 из Китая? Скажу от имени FOM, что они согласятся с этим
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Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем высказался о возможном появлении 12-й команды в Формуле-1.

«12-я команда? Если поступит заявка от Китая, то скажи от имени FOM прямой сейчас, в вашем присутствии, они согласятся с этой идеей, потому что это хорошо для бизнеса. Подумайте о долгосрочной перспективе.

Если появится ещё одна команда из Китая, то в FOM одобрят, на 100% уверен. Разве это не принесёт больше денег с приходом Китая? Я в это верю, так что да. Нужно ли нам брать 12-ю команду просто ради числа? Нет, это должен быть правильный коллектив.

Я в Формуле-1 как спортсмен и хотел бы сохранить соревновательный дух здесь. Конечно, команды скажут: «О, это проще простого, и теперь мы будем делить деньги не на 11 команд, а на 12». Да, я понимаю их позицию. Но и прибыль растёт», — приводит слова бен Сулайема издание GPblog.

С 2026 года в «Королевских гонках» будет выступать 11-й коллектив — «Кадиллак».

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