«Впереди ещё много интересного». Леклер поделился настроем на вторую часть сезона-2025

27-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, представляющий команду Формулы-1 «Феррари», высказался о первой части сезона-2025.

«Первая часть сезона была намного сложнее, чем мы ожидали. Я думаю, что если в прошлом году мы боролись за победы, за Кубок конструкторов, то в этом году мы начинали сезон с надеждой, чтобы, по крайней мере, стартовать на той же позиции, где закончили 2024-й, но этого не произошло. Мы боролись с машиной сильнее, чем обычно.

Но сейчас мы снова находимся на верном пути. Это определённо помогло нам сделать несколько правильных шагов. Я знаю, что впереди ещё много интересного, надеюсь, как можно скорее сможем сократить отставание от «Макларена», а также от «Ред Булл». «Мерседес» где-то впереди, а где-то проваливается. Но мы должны выступить лучше, чем другие, и попытаться догнать лидеров», — приводит слова Леклера издание GPblog.