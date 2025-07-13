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Ралли Шёлковый путь — результаты второго этапа

Вязович из «МАЗ-СПОРТавто» возглавил зачёт грузовиков после двух дней «Шёлкового пути»
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В воскресенье, 13 июля, прошёл второй этап ралли-марафона «Шёлковый путь». Заезды проходили по заповедным местам Прибайкальской зоны. Лучшим в зачёте грузовиков стал экипаж №302 Сергея Вязовича на «МАЗ-СПОРТавто». Второй результат у экипажа Юрия Наймана из команды URAL Motorsport. Третий — Алмаз Ахмедов из «КАМАЗ-мастер».

Ралли-марафон «Шёлковый путь». Результаты второго этапа

Грузовой зачёт

1. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») — 34:05.
2. Юрий Найман (Ural Motorsport) +1:33.
3. Алмаз Ахмедов («КАМАЗ-мастер») +1:37.
4. Виталий Мурылёв («МАЗ-СПОРТавто») +2:08.
5. Павел Мурылёв («МАЗ-СПОРТавто») +2:14.

Второе лучшее время на втором спецучастке показала Анастасия Нифонтова из G-Drive Racing, участвующая в зачёте мотовездеходов — 34:22. Вторым в её классе финишировал Алексей Черкесов, не представляющий никакую команду.

В абсолютном зачёте внедорожников по-прежнему лидирует экипаж Андрея Рудского из «НГ-Энерго» — 35:44.

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