Гонщик «МАЗа» признался, что ему было страшно на втором этапе «Шёлкового пути»

Павел Мурылёв, являющийся представителем Беларуси и выступающий за команду «МАЗ-СПОРТавто» на ралли «Шёлковый путь» — 2025, высказался о втором этапе соревнований после финиша.

«Было страшновато. Для меня это сложный рельеф, я впервые еду по нему вот так — в дождь. Очень скользко, везде боком. Было сложно, очень страшно было. При этом ехали на максимальных 140 км/ч. Наша задача — финишировать на ралли «Шёлковый путь» без поломок, и пока машина ведёт себя хорошо», — приводит слова Мурылёва пресс-служба соревнований.

Грузовой зачёт после двух этапов «Шёлкового пути».

1. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») — 34:05.

2. Юрий Найман (Ural Motorsport) +1:33.

3. Алмаз Ахмедов («КАМАЗ-мастер») +1:37.

4. Виталий Мурылёв («МАЗ-СПОРТавто») +2:08.

5. Павел Мурылёв («МАЗ-СПОРТавто») +2:14.