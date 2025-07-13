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Николаев: думаешь, что держит хорошо, тормозишь, а машину просто несёт

Николаев: думаешь, что держит хорошо, тормозишь, а машину просто несёт
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Пилот и руководитель «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев прокомментировал результаты второго этапа ралли «Шёлковый путь», после которого его экипаж занимает 10-е место.

«Отличный день. Погода вносит свои коррективы, это для ралли-рейдов нормальное явление. Сегодня мелкий дождь — наверное, самый скользкий. И не сухо, и не слишком грязно, но очень скользко. Нужно где-то не переборщить. Тем более это первый длинный спецучасток. Стартовали сегодня за Богданом [Каримовым], ехали на протяжении практически всего спецучастка одни, боролись с трассой.

Трасса очень переменчивая — узко, камни, где-то сколько, где-то — начинается держак. Не угадаешь. В какой-то момент даже думаешь, что держит хорошо, тормозишь, а машину просто несёт. Тем не менее, наверное, именно в этом заключается мастерство. За пять километров до финиша нам посигналил Сергей Вязович, ребята подъехали. Мы их пропустили и уже за ними финишировали», — приводит слова Николева пресс-служба «Шёлкового пути».

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