Марк Маркес выиграл гонку MotoGP в Германии, финишировали лишь 10 человек

В субботу, 12 июля, в Хоэнштайн-Эрнсттале завершился дождевой спринт 11-го этапа сезона-2025 MotoGP Гран-при Германии. Победу завоевал шестикратный чемпион серии Марк Маркес («Дукати»). Второе время показал его брат Алекс Маркес («Дукати»). Третий — напарник Марка Франческо Баньяя на «Дукати».

Последний круг смогли закончить только 10 из 20 гонщиков. Маверик Виньялес и Франко Морбиделли (подозрение на перелом копчика после дождевого спринта) на старт не вышли, восемь других гонщиков упали с мотоциклов по ходу гонки.

MotoGP. Гран-при Германии. Основная гонка

1. Марк Маркес («Дукати») — 30 кругов.

2. Алекс Маркес («Дукати») +6.380.

3. Франческо Баньяя («Дукати») +7.080.

4. Фабио Куартараро («Ямаха») +18.738.

5. Фермин Альдегер («Дукати») +18.916.

6. Лука Марини («Хонда») +24.743.

7. Брэд Биндер («КТМ») +24.820.

8. Джек Миллер («Ямаха») +25.757.

9. Рауль Фернандес («Априлья») +25.859.

10. Алекс Ринс («Ямаха») +39.419.