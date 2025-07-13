Марк Маркес выиграл гонку MotoGP в Германии, финишировали лишь 10 человек

В субботу, 12 июля, в Хоэнштайн-Эрнсттале завершился дождевой спринт 11-го этапа сезона-2025 MotoGP Гран-при Германии. Победу завоевал шестикратный чемпион серии Марк Маркес («Дукати»). Второе время показал его брат Алекс Маркес («Дукати»). Третий — напарник Марка Франческо Баньяя на «Дукати».
Последний круг смогли закончить только 10 из 20 гонщиков. Маверик Виньялес и Франко Морбиделли (подозрение на перелом копчика после дождевого спринта) на старт не вышли, восемь других гонщиков упали с мотоциклов по ходу гонки.
MotoGP. Гран-при Германии. Основная гонка
1. Марк Маркес («Дукати») — 30 кругов.
2. Алекс Маркес («Дукати») +6.380.
3. Франческо Баньяя («Дукати») +7.080.
4. Фабио Куартараро («Ямаха») +18.738.
5. Фермин Альдегер («Дукати») +18.916.
6. Лука Марини («Хонда») +24.743.
7. Брэд Биндер («КТМ») +24.820.
8. Джек Миллер («Ямаха») +25.757.
9. Рауль Фернандес («Априлья») +25.859.
10. Алекс Ринс («Ямаха») +39.419.
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