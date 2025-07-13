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«Я на нём кое-что выиграл». Масса — о поездке на болиде «Феррари» 2008-го на фестивале

«Я на нём кое-что выиграл». Масса — о поездке на болиде «Феррари» 2008-го на фестивале
Масса за рулём F2008 в 2008 году
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Бывший гонщик Формулы-1, вице-чемпион 2008 года Фелипе Масса прокомментировал своё участие в Фестивале скорости в британском Гудвуде, где он прокатился на болиде «Феррари» F2008, на котором выступал в «Королевских гонках» в сезоне-2008 и уступил в борьбе за титул Льюису Хэмилтону («Макларен») в последней гонке, а в 2024-м подал в суд, считая, что заслужил чемпионство.

«Это просто потрясающее чувство — после долгого перерыва сесть за руль этого болида. Это определённо был мой лучший год. Машина, на которой мне удалось выиграть шесть раз. Это была последняя победа «Феррари» в Кубке конструкторов, и я бы сказал, что тоже кое-что выиграл (смеётся).

Но в любом случае это просто потрясающий момент — оказаться здесь, в Гудвуде, увидеть всех этих удивительных людей. И я очень рад возможности снова проехаться на этом болиде», — приводит слова Массы издание Motorsport.

На фестивале в Гудвуде также проехались руководитель «Хааса» Аяо Комацу и владелец команды Джин Хаас.

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