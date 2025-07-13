Гонщик Формулы-1, пилот «Макларена» и лидер чемпионата мира Оскар Пиастри выбрал главную легенду Уимблдона в видео, записанном для телеканала BBC.
В итога главной легендой Пиастри выбрал швейцарского теннисиста Роджера Федерера.
— Энди Маррей или Карлос Алькарас?
— Я выберу Энди Маррея.
— Маррей или Шарапова?
— Энди Маррей.
— Маррей или Надаль?
— Не могу вспомнить, кто выиграл больше Уимблдонов. Я думаю, это будет Энди Маррей.
— Маррей или Макинрой?
— Я всё ещё останусь с Энди Марреем.
— Маррей или Серена Уильямс?
— Сложно пропустить Серену. Серена.
— Серена или Джокович?
— Я выберу Серену.
— Серена или Федерер?
— Федерера я обожал в детстве, так что выберу Роджера.