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Пиастри выбрал главную легенду Уимблдона

Пиастри выбрал главную легенду Уимблдона
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Гонщик Формулы-1, пилот «Макларена» и лидер чемпионата мира Оскар Пиастри выбрал главную легенду Уимблдона в видео, записанном для телеканала BBC.

В итога главной легендой Пиастри выбрал швейцарского теннисиста Роджера Федерера.

— Энди Маррей или Карлос Алькарас?

— Я выберу Энди Маррея.

— Маррей или Шарапова?

— Энди Маррей.

— Маррей или Надаль?

— Не могу вспомнить, кто выиграл больше Уимблдонов. Я думаю, это будет Энди Маррей.

— Маррей или Макинрой?

— Я всё ещё останусь с Энди Марреем.

— Маррей или Серена Уильямс?

— Сложно пропустить Серену. Серена.

— Серена или Джокович?

— Я выберу Серену.

— Серена или Федерер?

— Федерера я обожал в детстве, так что выберу Роджера.

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