Раскрыты споры Хорнера с совладельцем «Ред Булл» перед увольнением

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко сыграл важную роль в увольнении экс-руководителя команды Кристиана Хорнера. Об этом сообщает издание BILD.

Как информирует источник, Марко присутствовал на встрече с Чалермом Ювидьей и Марком Матешицем, совладельцами концерна, на которой решался вопрос об увольнении Хорнера. Совет директоров дал добро на это действие, после чего Минцлафф и Марко отправились в Лондон, чтобы официально оформить решение на следующий день.

Кроме того, как сообщает источник, ранее Хорнера вынудили отказаться от одной из его обязанностей: маркетинговой ответственности в команде «Рейсинг Буллз». Несмотря на просьбы руководства уйти в отставку, он пытался сохранить эту должность. В итоге Ювидье пришлось вмешаться в эту ситуацию лично.