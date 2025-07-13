Оливер Роуленд стал чемпионом Формулы-Е

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В воскресенье, 13 июля, в Берлине прошла вторая гонка очередного этапа Формулы-Е в сезоне 2025 года — Гран-при Берлина. Победу одержал новозеландский гонщик команды «Ягуар» Ник Кэссиди. Вторым к финишу пришёл британский пилот «Андретти» Джейк Деннис, третьим финишировал француз Жан-Эрик Вернь из «Пенске».

Четвёртым к финишу пришёл британский гонщик «Ниссана» Оливер Роуленд, которому этого результата хватило, чтобы за две гонки до конца сезона стать чемпионом серии.

Формула-Е. 14-й этап. Берлин. Первая гонка

1. Ник Кэссиди (Jaguar TCS Racing).

2. Джейк Деннис (Andretti Formula E).

3. Жан-Эрик Вернь (DS Penske).

4. Оливер Роуленд (Nissan FE Team).

5. Митч Эванс (Jaguar TCS Racing).

6. Тейлор Барнард (NEOM McLaren).

7. Фелипе Другович (Mahindra Racing).

8. Нико Мюллер (Andretti Formula E).

9. Антониу Феликс да Кошта (TAG Heuer Porsche).

10. Сержио Сетте Камара (Nissan FE Team)…