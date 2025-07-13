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Совладелец «Ред Булл» и Ферстаппен проигнорировали мероприятие Хорнера перед увольнением

Совладелец «Ред Булл» и Ферстаппен проигнорировали мероприятие Хорнера перед увольнением
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Чалерм Ювидья, сын соучредителя «Ред Булл» Чалео Ювидьи, проигнорировал приглашение экс-руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера на мероприятие, посвящённое традиционной стрельбе по тарелочкам в преддверии Гран-при Великобритании. Об этом сообщает Bild.

Как информирует источник, причиной этого стал конфликт между Ювидьей и Хорнером — совладельцу концерна пришлось вмешаться в ситуацию вокруг нежелания Хорнера отказываться от должности маркетингового директора второй команды Формулы-1 австрийского концерна, «Рейсинг Буллз».

Кроме того, приглашение на мероприятие проигнорировал и четырёхкратный и действующий чемпион Формулы-1, пилот австрийской команды Макс Ферстаппен, сославшись на проблемы с желудком.

Напомним, ранее стало известно об увольнении Хорнера. Его место в команде занял Лоран Мекис.

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