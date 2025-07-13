Джереми Кларксон поддержал Хорнера после увольнения

Известный британский телеведущий Джереми Кларксон поддержал Кристиана Хорнера после увольнения с поста руководителя «Ред Булл».

«После того как стало известно об увольнении, я послал Кристиану сообщение со словами поддержки, написав, что я его хорошо понимаю. Я был на его месте. Я объяснил ему, что, проснувшись после такого на следующее утро, легко подумать про себя: «Ну вот и всё». Но у меня было не так. Я не наступил на змею, а сделал шаг по лестнице. Уверен, что с Хорнером будет так же», — приводит слова Кларксона GrandPrx247.

Напомним, утром 9 июля стало известно, что Кристиан Хорнер уволен с поста руководителя команды и её исполнительного директора. Его место займёт Лоран Мекис.

Хорнер являлся бессменным руководителем австрийской команды на протяжении более чем 20 лет. Под руководством Хорнера пилоты команды восемь раз выигрывали титул: четырежды — Себастьян Феттель и столько же раз — Макс Ферстаппен.