Эксперт объяснил, почему не видит Хорнера в «Альпин»

Известный британский телеведущий Джереми Кларксон объяснил, почему он считает, что Кристиан Хорнер не станет боссом «Альпин».

«Сейчас различные умники говорят, что Хорнер продолжит карьеру в «Альпин». Но ведь со следующего сезона «Альпин» начнёт использовать двигатели «Мерседеса». А это значит, что Кристиану придется работать с боссом «Мерседеса» Тото Вольфом. Учитывая то, как эти люди не ладят друг с другом, мне кажется, что такой переход не особо вероятен», — приводит слова Кларксона GrandPrx247.

Напомним, утром 9 июля стало известно, что Кристиан Хорнер уволен с поста руководителя команды и её исполнительного директора. Его место займёт Лоран Мекис.

Хорнер являлся бессменным руководителем австрийской команды на протяжении более чем 20 лет.

Под руководством Хорнера пилоты команды восемь раз выигрывали титул: четырежды — Себастьян Феттель и столько же раз — Макс Ферстаппен.