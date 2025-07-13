Бергер: думаю, после увольнения Хорнера Ферстаппен останется в «Ред Булл»

65-летний бывший австрийский гонщик Формулы-1 Герхард Бергер высказался об увольнении из «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

«Эти слухи о переходе Макса Ферстаппена могли склонить чашу весов в одну из сторон. Как мы знаем, Хорнер и семья Ферстаппенов не были лучшими друзьями. Думаю, теперь Макс останется в «Ред Булл».

Что до увольнения, то я могу сказать, что со стороны было ощущение, что к этому всё и идёт. Если Хорнер был удивлён увольнением, то это странно, потому что даже со стороны это не казалось чем-то удивительным. Сейчас главная задача нового руководства — сделать ситуацию в команде стабильной и вернуть в команду Макса. «Ред Булл» сейчас движется по нисходящей траектории. Главной целью теперь должна стать правильная перестройка команды», — приводит слова Бергера RacingNews365.