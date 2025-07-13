Ральф Шумахер: Ферстаппен всё равно рассматривает вариант ухода из «Ред Булл»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер считает, что Макс Ферстаппен может покинуть «Ред Булл», несмотря на увольнение Кристиана Хорнера.

«Не думаю, что одно напрямую влияет на другое. Думаю, что и Макс настроен так же. Конечно, Ферстаппен хотел бы остаться в «Ред Булл», если это будет возможно. Там для него всё начиналось, он многим обязан этой команде. Но, боюсь, потребуется время, чтобы выбраться из ямы, в которую угодила команда.

В следующем году в силу вступит новый регламент и «Ред Булл» может всё исправить. Но лично мне не хватает воображения, чтобы это представить. Потому что на протяжении последних двух, ну или минимум полутора лет, Пьеру Ваше не удавалось построить машину хорошей и управляемой. Так что, думаю, несмотря ни на что, Ферстаппен рассматривает вариант с уходом из команды», — приводит слова Шумахера RacingNews365.