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«Как было у Сенны и Проста». Баттон хочет увидеть Расселла и Ферстаппена в одной команде

«Как было у Сенны и Проста». Баттон хочет увидеть Расселла и Ферстаппена в одной команде
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Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон высказался о потенциальном переходе четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в «Мерседес».

«Мне бы очень хотелось это увидеть. Произойдёт это или нет, я не знаю. Но, знаете ли, с моей точки зрения как болельщика этого вида спорта и человека, работающего на телевидении, да, мы хотим это увидеть.

Мы хотим видеть такую пару пилотов в одной команде. Это как было у Алена Проста с Айртоном Сенной. Я большой поклонник обоих. Думаю, они оба очень мастеровитые. Мне немного жаль Джорджа, потому что, знаете ли, все говорят, что если Макс перейдёт в «Мерседес», то уйдёт Расселл. Но этот парень сейчас на пике формы.

Он исключительно талантлив, много работает. Когда он выступал против Льюиса, он его обошёл. Я знаю, как это сложно. Мы оказались в очень странной ситуации, пытаясь заменить потрясающего гонщика другим потрясающим гонщиком в «Мерседесе». Так что, если бы они были товарищами по команде, да, я думаю, это было бы здорово для нас. А вот для Тото это было бы очень сложно», — приводит слова Баттона GPBlog.

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