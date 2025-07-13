Марко не планирует покидать «Ред Булл» до конца сезона-2026 — Funoanalisitecnica

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко не намеревается покидать команду как минимум до конца сезона-2026. Об этом сообщает издание Funoanalisitecnica.

Напомним, ранее команду покинул руководитель Кристиан Хорнер. Специалист был уволен из коллектива с «немедленным эффектом».

Хорнер работал в «Ред Булл» более 20 лет. Ранее различные инсайдеры отмечали, что на ограничении полномочий Хорнера в команде или даже на его увольнении настаивала сторона пилота Макса Ферстаппена.

В настоящий момент «Ред Булл» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 172 очка. Новым главой команды стал Лоран Мекис, ранее занимавший аналогичную должность в «Рейсинг Буллз».