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Американец из Формулы-2: надеюсь заполучить место в «Кадиллаке»

Американец из Формулы-2: надеюсь заполучить место в «Кадиллаке»
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Американский гонщик Формулы-2 Джек Кроуфорд заявил, что рассчитывает заполучить место в «Кадиллаке» в 2026 году.

«Является ли «Кадиллак» вариантом для меня? Я очень на это надеюсь. Со своей стороны, мой менеджер и все остальные следят за ситуацией, и я знаю, что мне нужно выполнять свою работу в Формуле-2, а именно продолжать выступать, выигрывать гонки и титул.

Но это определённо вариант, который я пытаюсь рассмотреть и который определённо пытаюсь реализовать. Это будет мой последний сезон в Формуле-2. Я ещё в прошлом году говорил, что не собираюсь оставаться здесь на четвёртый сезон. Формула-1 — моя давняя мечта, так что это моя первая цель, которую я хочу достичь, и, конечно, есть Формула E, которая очень близка, если не удастся пробиться в Формулу-1», — приводит слова Кроуфорда RacingNews365.

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