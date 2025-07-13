Шварцман остался недоволен девятым результатом в гонке IndyCar в Айове

Российско-израильский пилот «Премы» Роберт Шварцман прокомментировал девятый результат во второй гонке этапа IndyCar в Айове.

«Гонка была насыщенной. Вначале мы держались в первой десятке, но потом я допустил ошибку на пит-лейне, о чём очень сожалею. Но я смог вернуться к стартовой позиции. Я знал, что у нас сильная машина. С тех пор я просто старался обогнать как можно больше машин, чтобы продвинуться вперёд и отыграть свои позиции.

Было сложно, но после пит-стопов стало проще. Я обгонял по одной машине за раз и шёл четвёртым, когда появилась машина безопасности. Я старался изо всех сил защищаться на последнем рестарте, но машина очень сильно скользила на старых шинах, было сложно. Я потерял довольно много позиций. Я очень расстроен этим, потому что уверен, что мог попробовать удержать место в первой пятёрке», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «Премы».